Messina: incendio sul viale Giostra, sul posto i Vigili del Fuoco [FOTO]

16 Settembre 2021 14:03

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti ieri sera intorno alle 23:30 per il rogo di una baracca dove al suo interno vi era tanta immondizia. Ad estinguere l’incendio, innescato sul viale giostra a Messina, è intervenuta la squadra 2a del distaccamento Nord, con autopompa serbatoio e pick-up con modulo antincendio. Sul posto anche la Polizia municipale. È stata fatta arrivare anche l’autobotte dalla centrale per maggiore supporto idrico. Dopo aver bonificato e messa in sicurezza tutta l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede.