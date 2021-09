Messina, il Sindaco di Rometta racconta l’aggressione: “è un tentato omicidio”

19 Settembre 2021 09:59

L’aggressore aveva dei precedenti penali e Nicola Merlino non ci sta a minimizzare il grave episodio di cui è stato vittima

E’ ancora ricoverato all’ospedale Papardo di Messina il Sindaco di Rometta, Nicola Merlino. Il primo cittadino subito un’aggressione lo scorso venerdì, in tarda sera, da un uomo che lo ha colpito con un’arma tagliente al volto e al braccio. L’aggressore è stato presto identificato dai carabinieri della Compagnia di Milazzo e nei suoi confronti sono già scattati provvedimenti giudiziari. Si è venuti a conoscenza che il delinquente avesse anche dei precedenti penali. Nicola Merlino non ci sta a minimizzare il grave episodio di cui è stato vittima. Inizialmente, infatti, si era era appreso da fonti investigative di una lite successiva ad un incidente stradale. Il Sindaco, però, non ci sta e scrive così su Facebook: “un tentato omicidio premeditato viene rappresentato da alcune testate giornalistiche come una lite dopo un incidente stradale. A prescindere dalle sceneggiate (pseudo psichiatriche), garanzia ormai abituale di impunità, le autorità preposte faranno bene ad indagare a 360 gradi, incominciando dalle copiosa storia criminale dell’aggressore”.