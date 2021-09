Messina, parcheggi a pagamento nei pressi dello stadio. Gioveni inviperito: “scelta inopportuna che allontana i tifosi”

19 Settembre 2021 11:19

“Non è questo l’atteggiamento che deve avere un’Amministrazione che vuole dimostrare di avere a cuore la rinascita del calcio messinese”: è quanto afferma in una nota l’esponente di Fratelli d’Italia

Torna agibile lo stadio San Filippo e la città dello Stretto si appresta a seguire con grande attenzione il match Acr Messina-Virtus Francavilla. Nonostante la bella notizia, non sono mancate anche in questo caso le polemiche. “L’introduzione della sosta a pagamento nei parcheggi adiacenti lo stadio San Filippo, in questo momento storico suona da parte dell’Amministrazione come un voler mettere il classico dito nella piaga!”. Ad affermarlo il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni, anche Presidente della Commissione Viabilità e Traporti, che contesta la decisione presa da ATM e Amministrazione De Luca per aver voluto introdurre questo balzello per i tifosi e sportivi messinesi.

“In questo momento il mio pensiero va non soltanto ai tifosi che per la società hanno sempre dimostrato attaccamento anche nelle categorie dilettantistiche in cui in tutti questi anni ha militato – afferma Gioveni – ma anche e soprattutto ai cittadini sportivi in genere, che magari in questi anni sono stati un po’ più distanti dall’ACR Messina e che, a seguito del ritorno fra i professionisti, potevano forse ritrovare quell’entusiasmo sopito e presentarsi di nuovo allo stadio. Questa scelta che definisco azzardata e, proprio in questa fase storica, inopportuna – prosegue il consigliere – non può che invece far allontanare il cittadino messinese comune dalla squadra, stroncando sul nascere il suo entusiasmo ritrovato, anche tenendo conto di una crisi economica che per via della pandemia ha toccato tantissime famiglie”.

“Non è questo l’atteggiamento che deve avere un’Amministrazione che vuole dimostrare di avere a cuore la rinascita del calcio messinese – insiste l’esponente di FdI – e questa ennesima decisione non fa che confermare l’idea della troppa superficialità che ha messo in campo dopo la prima delusione data ai tifosi con la disputa del derby col Palermo a Vibo Valentia per non essersi fatta trovare pronta Auspico, quindi – conclude Gioveni – un immediato dietro-front verso la gratuità della sosta nei parcheggi attorno allo stadio, per dimostrare, forse per la prima volta, che dentro il petto del sindaco e della sua Giunta batta davvero un “cuore giallorosso”!”.