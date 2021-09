Messina-Francavilla, Sullo: “Balde non convocato, c’è Milinkovic. Di nuovo al Franco Scoglio? Sì, ma non faccio appelli”

18 Settembre 2021 11:41

Le parole del tecnico del Messina Salvatore Sullo alla vigilia della sfida interna dei peloritani contro la Virtus Francavilla, in programma domani alle 14:30

“Noi dobbiamo cercare la prestazione e attraverso quella fare in modo di poter vincere. Il Francavilla è simile al Monopoli, è compatta, ha buona gamba, ha una seconda punta ottima come Maiorino, due difensori di esperienza, sono organizzati. Non è una partita semplice ma di partite facili non ce ne sono. Siamo alla quarta giornata e non a quattro dalla fine, dove un punto in più o in meno contano”. Lo ha detto Salvatore Sullo nella conferenza stampa della vigilia della sfida tra Acr Messina e Virtus Francavilla.

Sugli indisponibili: “chi è convocato ha la possibilità di giocare, ma ho già deciso sulla formazione. Balde non è tra i convocati, Milinkovic lo porto per iniziare ad assaporare il gruppo ma è indietro di condizione. Ha avuto il Covid ed è stato anche abbastanza lungo. Russo è convocato e pronto al 90%. Si è sacrificato, ha fatto di tutto e di più per esserci e per questo lo ringrazio”.

Poi una battuta sul Franco Scoglio: “giocare qui non è come giocare a Vibo, è chiaro. Appelli ai tifosi? Non ne faccio, io posso solo ringraziare chi viene. Il ‘deve’ non ci deve essere, noi dobbiamo riuscire a fare in modo che il Messina torni ad essere la squadra della città di Messina e dei suoi tifosi. Farò di tutto per questo”.