Messina, domenica la pulizia della scalinata San Gregorio

11 Settembre 2021 10:28

Messina, la Scalinata San Gregorio è un sito frequentemente attraverso dai turisti in visita

Si svolgerà domenica 12 settembre dalle ore 9.30 una nuova iniziativa di pulizia pubblica dell’Associazione No Profit “Puli-AMO Messina” presso la scalinata San Gregorio, la storica rampa che mette in comunicazione la Via XXIV Maggio alla Via Dina e Clarenza.

L’iniziativa, inizialmente prevista presso la Scalinata Santa Barbara, ha cambiato obiettivo dopo che gli uomini di MessinaServizi Bene Comune, nella mattina di venerdì 10, hanno provveduto a pulire e scerbare la storica rampa che conduce al Viale Italia.

La Scalinata San Gregorio è un sito frequentemente attraverso dai turisti in visita, considerato l’itinerario più rapido per raggiungere il Santuario di Montalto dalla vicina Piazza Duomo. Nonostante la sua importanza, oggi questa scenografica rampa versa in stato di semi abbandono, divorata dalle erbacce e dai rifiuti. L’obiettivo dell’Associazione, ancora una volta, mira a svelare angoli suggestivi e ricchi di storia e Bellezza, sensibilizzando inoltre il cittadino al rispetto per l’ambiente alle norme civiche.

L’appuntamento con i volontari è domenica 12 settembre alle ore 9.30 alla base della scalinata San Gregorio, in via XXIV Maggio. Per partecipare non è necessario prenotarsi o essere iscritti; unico requisito necessario: la buona volontà! Nel rispetto delle normative anti Covid, verranno seguite tutte le precauzioni per il contenimento del Virus.