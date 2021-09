Messina: domani nuova seduta di Consiglio comunale

14 Settembre 2021 10:14

Messina: domani, mercoledì, alle ore 13, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa

Domani, mercoledì 15, alle ore 13, il Consiglio comunale di Messina si riunirà in seduta ordinaria per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 403 del 20/07/2021 avente ad oggetto “variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL; 2) riconoscimento di debiti fuori bilancio. Nella seduta di ieri l’Aula, dopo avere accolto nove emendamenti e averne ritirati cinque, ha approvato, con diciannove voti favorevoli, un astenuto e nessuno contrario, lo Statuto e il Regolamento di Istituzione della Consulta giovanile della città di Messina. Il Consiglio, con sedici voti favorevoli, un astenuto e nessuno contrario, ha poi deliberato con esito positivo il regolamento della Consulta del Terzo Settore (Organizzazioni no Profit). La trattazione del regolamento degli Orti Urbani della città di Messina è stata invece rinviata per maggiori approfondimenti sui sei emendamenti presentati.