Messina: dal 16 al 23 settembre la mostra ispirata al laborioso mondo delle api

13 Settembre 2021 11:52

Il club di Messina presieduto da Viviana Girasole ha promosso una Mostra di opere d’arte ispirate al tema dell’Ape, curata da Linda Schipani, presidente incoming

Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Soroptimist International, il club di Messina presieduto da Viviana Girasole ha promosso una Mostra di opere d’arte ispirate al tema dell’Ape, curata da Linda Schipani, presidente incoming. Il Soroptimist International ha infatti scelto di celebrare questo importante momento con un progetto dedicato alla salvaguardia dell’ambiente ed in particolar al modo alle api. Il Club di Messina ha già aderito al tema nazionale promuovendo la nascita dell’Oasi delle api presso l’azienda Faro Nero di Messina. La naturale prosecuzione dell’impegno del club si concretizza adesso con la mostra. Le opere partecipanti alle tre sezioni in cui si articola l’esposizione — Pittura, Scultura e Installazione, Fotografia – saranno pubblicate sul catalogo ‘L’ Oasi delle Api’ grazie ai contributi delle Soroptimiste. L’introduzione è affidata alla presidente Viviana Girasole, seguono i testi di Michele D’Angelo, già ordinaria di Storia moderna l’Università di Messina, Elena La Spada, architetto già docente di urbanistica, Alba Crea musicologa, vicepresidente della filarmonica Laudamo ed infine una presentazione delle opere a cura di Caterina Di Giacomo, storica dell’arte, già direttore del Museo di Messina. L’inaugurazione della mostra è prevista il 16 settembre alle ore 18:00 presso il Chiostro dell’arcivescovado di Messina e sarà visitabile fino al 25 settembre 2021. Le opere vincitrici saranno donate al comune di Messina che provvederà al posizionamento in luoghi pubblici di elevato interesse culturale.

Ecco gli artisti che hanno partecipato:

Massimo Aricò

Mariella Bellantone

Maria Berenato

Mirella Bolognari

Amalia Cesareo

Gregorio Cesareo

Solveig Cogliani

Carmen Crisafulli

Fortunato Del Dotto

Enzo Fradà

Giuseppe Franchina

Pippo Galipo

Antonella Gargano

Francesco Grillo

Giacomo Lattene

Laura Martines

Sebastiano Miduri

Monreau

Agata Pandolfino

Paola Pietrafitta

Anna Pipito

Puccio

Rosa Rigano

Maria Francesca Rinaldi

Ester Rizzelli

Gigi Sansone

Sep

Gianfranco Sessa