Messina: controlli del Corpo Forestale, elevate sanzioni amministrative in materia di regolamentazione della caccia

12 Settembre 2021 15:08

Messina: controlli del Corpo Forestale atti alla verifica dei requisiti e della regolare documentazione per lo svolgimento dell’attività venatoria, elevando sanzioni amministrative per violazione alle normative vigenti in materia di regolamentazione della “caccia”.

Personale del Corpo Forestale Regione Siciliana di stanza al Distaccamento F.le Cesarò in data odierna nel corso di un servizio mirato alla prevenzione del bracconaggio nel territorio dei comuni di Cesarò e S. Teodoro ha effettuato diversi controlli atti alla verifica dei requisiti e della regolare documentazione per lo svolgimento dell’attività venatoria, elevando sanzioni amministrative per violazione alle normative vigenti in materia di regolamentazione della “caccia”. L’attività posta in essere è stata coordinata dell’Ispettore Ripartimentale Giovanni Dr. Cavallaro.