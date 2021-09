Messina: conferimento del Dottorato Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” al dott. Ruggeri

30 Settembre 2021 10:15

Si svolgerà venerdì 1 ottobre, alle ore 11 presso l’Aula Magna dell’Università di Messina, la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” al dott. Salvatore Ruggeri, Fondatore e Presidente di Valvitalia S.p.A. che terrà una lectio doctoralis intitolata “La valorizzazione delle risorse tra innovazione e tradizione”. La Laudatio sarà affidata alla prof. Augusto D’Amico, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Il Dott. Salvatore Ruggeri vanta una esperienza ultraquarantennale nel settore del gas naturale e del petrolio, scaturita da una carriera avviata sin dal 1969 presso WAGI Italia, una controllata del gruppo statunitense International Utilities. Ha fondato e presiede il Gruppo Valvitalia di Rivanazzano (Pavia), azienda di punta nel settore delle valvole che opera a livello mondiale. Inoltre, è stato insignito della prestigiosa onorificenza di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, On.le Giorgio Napolitano, in riconoscimento dei suoi altissimi meriti nell’attività imprenditoriale. Salvatore Ruggeri non ha dimenticato il legame con il proprio territorio, portando la sua esperienza manageriale per la ripresa di alcune attività locali operanti nel settore della ceramica (come le Ceramiche Siciliane Ruggeri) e delle bevande, entrando a fare parte della compagine societaria del Birrificio Messina, in cordata con i dipendenti soci della Cooperativa, permettendo al Birrificio Messina di compiere un percorso di rinascita che segna una delle pagine più belle della storia imprenditoriale recente della Sicilia. Nel rispetto delle norme anti Covid, per accedere all’evento sarà necessario essere in possesso di green pass.