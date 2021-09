2 Settembre 2021 15:33

Messina: domani e domenica chiusura anticipata di villa Dante per lo svolgimento degli appuntamenti della rassegna “Messina Restarts”

In occasione degli appuntamenti musicali in programma all’Arena Villa Dante, nell’ambito del cartellone estivo “Messina Restarts” promosso dall’Amministrazione Comunale, il Servizio Ambiente e Sanità ha disposto la chiusura anticipata della villa alle ore 14, nelle giornate di domani, venerdì 3 e domenica 5 settembre. La chiusura si è resa necessaria al fine di garantire il regolare svolgimento degli spettacoli in sicurezza.