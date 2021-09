Messina: Caravaggio compie 450 anni, ingresso al Mu.Me al costo simbolico di 2 euro

25 Settembre 2021 10:31

Messina: al Mu.Me ingresso al pubblico al simbolico costo di 2 euro

In occasione del 450 anniversario della nascita di di Michelangelo Merisi da Caravaggio, per tutta la giornata di mercoledì prossimo, il Museo regionale di Messina, su impulso dell’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identita’ Siciliana, Alberto Samona’, consentirà l’ingresso al pubblico al prezzo simbolico di 2 euro. “Il rapporto tra Caravaggio e il Mu.Me – dice l’assessore Samona’ – e’ quasi simbiotico al punto che possiamo dire che Caravaggio e’ di casa al museo di Messina. Festeggiare i 450 anni dalla nascita aprendo le porte della ‘sua’ casa con un biglietto simbolico che rende il Museo accessibile a tutti, e’ il modo che abbiamo scelto per celebrare la memoria e l’estro creativo del grande artista”. Si tratta di un’iniziativa che avvia un percorso di attivita’ e programmi con i quali si vuole ricordare la permanenza in Sicilia, tra il 1608 e il 1609, del grande artista che fu a Siracusa, Messina e Palermo dove ha realizzato opere tra le piu’ alte della sua produzione. Al Mu.Me di Messina, in particolare, sono esposti due capolavori assoluti di Caravaggio: “Resurrezione di Lazzaro” e “Adorazione dei pastori”.