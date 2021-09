Messina, cadavere trovato sulla spiaggia di Pace: è un anziano del luogo, ipotesi suicidio in mare

7 Settembre 2021 11:03

Il cadavere trovato sulla spiaggia di Pace (Messina) ha un’identità: si tratta di un anziano del luogo. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di suicidio

Risolto il giallo che nella giornata di ieri ha tenuto in apprensione la comunità di Pace (Messina). Alcuni passanti avevano notato un cadavere sulla spiaggia, dando subito l’allarme. L’assenza di documenti aveva reso più complicato risalire all’identità della persona. Attualmente, grazie al lavoro degli inquirenti, si è scoperto che il cadavere appartiene ad un anziano del luogo con una difficile vicenda familiare. Secondo le prime ipotesi, l’82enne si sarebbe suicidato lanciandosi in mare. L’intervento di Carabinieri e ambulanza è servito solo a constatarne il decesso già avvenuto. Nel primo pomeriggio di oggi alcuni familiari si sono presentati dai Carabinieri per denunciare la scomparsa dell’uomo. La Procura ha disposto l’autopsia che verrà eseguita all’obitorio del Papardo.