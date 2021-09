Messina, Beppe Picciolo: “prime reazioni al mio appello: ora fare squadra”

19 Settembre 2021 18:36

Messina, Beppe Picciolo: “non potrà essere un “armata Brancaleone”, ma neanche il solito esperimento di nicchia. Bene Domenico Siracusano ad aprire il dibattito”

“Non potrà essere un “armata Brancaleone”, ma neanche il solito esperimento di nicchia. Bene Domenico Siracusano ad aprire il dibattito. Ma servirà una base molto, molto più ampia senza steccati e senza appartenenze politiche. Sarebbe, altrimenti, temo il solito film già visto che presta il fianco alle coalizioni divisive e non inclusive”, è quanto scrive in una nota Beppe Picciolo, segretario regionale di Sicilia Futura. “Mi aspetto (e ci lavorerò da subito in tal senso) un “modello Draghi in chiave messinese” in cui tutti, a partire dalle forze sindacali, gli Ordini professionali, i movimenti e le varie componenti politiche, si siedano insieme per redigere un programma comune senza preclusioni ideologiche. Non si tratta di un “volemose bene”, non serve a nessuno! Si tratta di mettere insieme idee e compatibilità. Difficile? Certamente sì. Impossibile? No, se ci crediamo tutti. I nomi? Per il toto sindaco c’è tempo! Certamente autorevole, serio e con ottima esperienza amministrativa. Utopia? No, basta lavorarci e crederci! Il tempo stringe e “a cira squgghia”, conclude la nota.