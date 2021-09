Messina, auto prende fuoco a Gravitelli: paura fra i residenti, pronto l’intervento dei vigili del fuoco

3 Settembre 2021 12:47

Messina, auto in fiamme nel popoloso quartiere di Gravitelli: paura fra i residenti, pronto l’intervento dei vigili del fuoco

Fuoco e fiamme a Messina nel popoloso quartiere di Gravitelli. Una macchina ha preso fuoco in mattinata, generando alcuni problemi alla viabilità e soprattutto un po’ di paura fra i residenti del rione. I vigili del fuoco sono stati avvertiti immediatamente e il loro tempestivo intervento ha evitato che le fiamme potessero propagarsi anche nei mezzi parcheggiati nelle vicinanze aumentando la portata dei danni e rendendosi ancor più pericolose per le persone presenti nelle vicinanze. Le cause e la natura del rogo non sono ancora state chiarite.