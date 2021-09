Messina: al Palacultura evento in ricordo di Raffaella Carrà

10 Settembre 2021 11:25

Messina, “Bisognerebbe fare sempre #Rumore!”: venerdì 17 al Palacultura evento in ricordo di Raffaella Carrà

Venerdì 17, alle ore 18, al Palacultura “Antonello” si terrà “Bisognerebbe fare sempre #Rumore!”, evento in onore della grande Raffaella Carrà. L’iniziativa, promossa dall’esperto del Sindaco Alex Caminiti in collaborazione con gli Assessorati alle Pari Opportunità, alla Cultura, e agli Spettacoli, intende attraverso una serata di arte, spettacolo, musica e danza ricordare la regina della televisione italiana scomparsa di recente. Alla manifestazione, presente il Sindaco Cateno De Luca, prenderanno parte gli Assessori Laura Tringali, Dafne Musolino, Enzo Caruso, Francesco Gallo e l’esperto Caminti. Gli artisti, Felipe Cardena (Spagna); Svetlana Grevenyuk (Ucraina); Sara Baxter (Regno Unito); Sadif (Egitto); Gimaka (Senegal); gli italiani, Michele D’Avenia, Fabio Carmelo D’Antoni, Roberta Dallara, Sabrina di Felice, Alessandro Follo, Saturno Buttò; Room 23, Giuseppe Pizzardi; Silvana Chiozza (Argentina); Ma Lin e AI wei wei (Cina); Scoot Mecfarland (Nuova Zelanda); Paitangi (Maori); Andy Warhol, Kaws (USA); e il gruppo GAS collettivo d’arte indipendente con l’esposizione delle loro opere omaggieranno Raffaella Carrà, icona rivoluzionaria, energia esplosiva, un mix di tradizione, avanguardia e arte.

Arte, che è provocazione, è stupore, è anche stimolo a guardare le cose in modo diverso, a riconsiderare la realtà, a comprendere che essa è la rappresentazione soggettiva di una verità che ognuno di noi percepisce in modo diverso dall’altro. Non esiste un canone estetico universale, magari può esistere un canone estetico collettivo che si impone sugli altri, ma ciò vale nella misura in cui quella collettività è dominante sulle altre ma è una dominazione caduca. Per partecipare alla manifestazione è indispensabile prenotare all’indirizzo mail: assessorato.pubblicaistruzione@comune.messina.it ed essere muniti di green pass.