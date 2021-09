Messina, aggressione razzista a 2 migranti: “sunnu niri”, uomo li attacca armato di coltello e pala

13 Settembre 2021 10:48

Aggressione razzista ai danni di due migranti a Messina: uomo armato di coltello e pala si scaglia contro i due ragazzi lungo la via Dina e Clarenza

Un’aggressione dai contorni razzisti, aggravata dalla mancanza di un motivo valido che non l’avrebbe giustificata comunque. Episodio incredibile quello accaduto nel pomeriggio di ieri a Messina, verso le 16:00, ai danni di due migranti originari del Gambia. I due ragazzi, perfettamente integrati nella città, uno dei quali affidato ad una famiglia messinese, stavano passeggiando in direzione del campetto di calcio di Cristo Re, lungo la via Dina e Clarenza. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, un uomo avrebbe prima farfugliato qualcosa dal tono discriminatorio (“sunnu niri“, probabilmente), per poi lanciarsi contro i due ragazzi armato di coltello e una pala. Le volanti della polizia si sono subito precipitate sul posto e i ragazzi sono stati portati in ospedale. Al vaglio degli inquirenti alcuni filmati che testimoniano l’accaduto.