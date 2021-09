Messina, tutto pronto per il 1° Quadrangolare della Legalità in memoria del Magistrato Rosario Livatino

30 Settembre 2021 11:38

Domenica 3 ottobre si svolgerà il 1° Quadrangolare della Legalità in memoria del Beato Rosario Livatino

Domenica 3 Ottobre, alle ore 10.30 sul rettangolo verde della Cittadella sportiva, ci sarà il calcio di inizio del “I° Quadrangolare della legalità in Memoria del Beato Rosario Livatino”.

L’evento di calcio a 7, patrocinato dall’Università di Messina e dall’Associazione Nazionale dei Magistrati (anm, Sezione distrettuale di Messina), prevede la partecipazione di squadre composte da Magistrati, Associazioni Studentesche Universitarie, Specializzandi, Dottorandi, Assegnisti e Docenti dell’Ateneo. La Cittadella sportiva ha messo a disposizione le sue strutture grazie alla sensibilità della dott.ssa Silvia Bosurgi, Presidente della SSD UniMe. Questa iniziativa trova spunto dalla necessità di legare i Valori della Legalità e della Giustizia alla crescita e alla formazione delle nuove generazioni, che avranno il compito di guidare e gestire la Res Publica. La scelta di intitolare questo quadrangolare al Beato Rosario Livatino è un atto di rispetto nei confronti di un Uomo di Stato che ha sacrificato coscientemente la sua vita, per far risplendere quei Valori di Giustizia e Legalità che la mafia voleva oscurare per poter proliferare.