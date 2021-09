Elezioni Regionali, Lupi: “il nostro obiettivo è quello di dare non solo un contributo alla vittoria di Occhiuto ma alla governabilità della Calabria”

14 Settembre 2021 18:02

Elezioni Regionali Calabria, Lupi: “i sondaggi ci danno oltre il 5%, significa che siamo sulla strada giusta abbiamo riattivato un pezzo di società civile per guardare con fiducia al futuro”

“Il nostro obiettivo è quello di dare non solo un contributo alla vittoria di Roberto Occhiuto ma alla governabilità della Calabria”. E’ quanto ha affermato a LaPresse il presidente di “Noi con l’Italia”, Maurizio Lupi intervenuto a Vibo Valentia per la presentazione della lista che correrà alla prossime elezioni regionali in Calabria. “I sondaggi ci danno oltre il 5%, significa che siamo sulla strada giusta abbiamo riattivato un pezzo di società civile per guardare con fiducia al futuro”, conclude.

