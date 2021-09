Basket, Mattia Ravi è un nuovo innesto della Dierre Reggio Calabria

8 Settembre 2021 11:45

Altro nuovo innesto della Dierre Reggio Calabria: è ufficiale l’arrivo del classe 2000 Mattia Ravì

Tante buone speranze e tanta voglia di giocare a pallacanestro. La Dierre Reggio Calabria è lieta di comunicare l’ingaggio del giovane playmaker, classe 2000, Mattia Ravì. L’atleta arriva dal basket Siciliano e da casa Orlandina Basket. 1.80 per 75 chili: tanta esuberanza e voglia di far bene. Nella passata stagione, il regista siciliano ha giocato nel competitivo campionato di Serie C Silver Sicilia con i colori dell’Orlandina Lab. In precedenza, ha vestito la maglia della Cestistica Torrenovese e della “sua” Orlandina Basket, compagine con la quale ha anche esordito in Serie A. Giovane di energia, corsa, altruismo e velocità che può crescere tanto sotto la guida del Coach Giovanni Rugolo. Il suo contributo sarà fondamentale per la buona riuscita del campionato del club del Presidente Filianoti.