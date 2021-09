Mattarella a Pizzo Calabro: il presidente della Repubblica incontrerà Pasqualino, bambino di 5 anni colpito da ischemia

8 Settembre 2021 16:20

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Pizzo Calabro per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2021-2022: incontrerà Pasqualino, bambino di 5 anni colpito da ischemia

“Il Ministro Bianchi supporta le iniziative che il WMF negli ultimi 12 mesi ha dedicato a sostegno di Pasquale, un bambino di 5 anni colpito da un’ischemia bilaterale dell’arteria cerebrale media che lotta tutt’oggi per il proprio diritto alle cure e all’istruzione. Grazie all’opera del Festival e all’interessamento del Ministro dell’Istruzione, Pasqualino e i suoi genitori sono stati invitati il prossimo 20 settembre, a Pizzo Calabro, per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021-2022, alla quale presenzierà anche il Presidente della Repubblica“. Lo comunica lo stesso WMF, Festival sull’Innovazione Digitale e Sociale.

“La famiglia di Pasqualino – si legge ancora nella nota – sarà ospite della cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico in programma nel vibonese. Nell’Istituto Omnicomprensivo-Pizzo, Pasqualino e i suoi genitori avranno la possibilità di avere un confronto diretto con le istituzioni e di far conoscere la loro storia, di cui il WMF si fa portavoce da oltre un anno e che è stata ascoltata lo scorso 16 luglio dal Ministro dell’Istruzione. E’ stato infatti durante il suo intervento in collegamento sul Mainstage del WMF 2021 che Bianchi ha accolto la richiesta di supporto lanciata dal WMF e abbracciato il progetto sociale portato avanti dal Festival negli ultimi mesi, prendendo un impegno personale con la famiglia di Pasqualino per conoscere di persona la loro storia e le loro esigenze, alle quali lo Stato e la scuola devono saper dare una risposta. Pasqualino è infatti un bambino di 5 anni colpito da un’ischemia bilaterale dell’arteria cerebrale media che oggi deve continuare a lottare per il proprio diritto alle cure e all’istruzione in Calabria“.

L’ideatore del WFM, Cosmano Lombardo, afferma: “un ringraziamento speciale va rivolto al Ministro Bianchi per la sua sensibilità e attenzione dimostrate con l’invito ai genitori di Pasqualino alla cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022, sono un segnale molto importante per tutte le famiglie che vivono la medesima situazione”.