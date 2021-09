Il campione olimpico Marcell Jacobs a Pizzo Calabro: “per me qui è una seconda casa, rivivo i momenti dell’infanzia”

20 Settembre 2021 16:49

Il campione olimpico Marcell Jacobs è ospite a Pizzo Calabro per il primo giorno di scuola: da piccolo trascorreva le vacanze in Calabria, un luogo che ricorda con piacere

“È veramente un piacere tornare qui, mi fa rivivere tanti momenti della mia infanzia, passavo due mesi di vacanza al mare. Per me è come se fosse una seconda casa“. Lo ha detto all’agenzia Dire il campione olimpico Marcell Jacobs, che da bambino trascorreva alcuni mesi estivi con la famiglia a Rosarno, località d’origine del padre putativo. Jacobs è ospite della cerimonia di apertura dell’anno scolastico a Pizzo Calabro all’istituto Nautico alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Ai ragazzi dico che la scuola è veramente importante – ha aggiunto – perché insegna tante cose. Ci dovrebbe essere più sport nelle scuole perché aiuta a crescere a puntare ad avere degli obiettivi e cercare di raggiungerli. Ritengo che lo sport sia un bene per la vita in generale e, soprattutto, per se stessi, quindi più sport nelle scuole e tanto sport in generale”.