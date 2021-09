Calabria, 2 anni di maltrattamenti e atti persecutori alla ex: arrestato un 37enne a Cutro

25 Settembre 2021 11:53

Avrebbe maltrattato e perseguitato la ex convivente per 2 anni: un 37enne di Cutro è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri

Due anni in cui si sarebbero consumati maltrattamenti e atti persecutori, in più occasioni, verso la ex convivente. I carabinieri di Cutro hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari un uomo di 37 anni con precedenti, accusandolo di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. L’arresto è stato fatto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Crotone su richiesta della Procura. Secondo le indagini dei militari, l’uomo avrebbe maltrattato la donna a partire dal 2019 e fin quando l’intervento dei carabinieri ha permesso l’attivazione del protocollo previsto dal “Codice Rosso” per la tutela delle vittime di violenza domestica.