Maltempo, temporali nelle Isole Eolie: forti disagi a Lipari

11 Settembre 2021 15:44

Maltempo nelle Isole Eolie: disagi a Lipari, strade come fiumi trasportano a valle anche rifiuti

Fine settimana di pesante maltempo al Sud ed in particolare in Calabria e Sicilia. Nelle Isole Eolie i temporali hanno creato disagi soprattutto nell’abitato di Lipari dove, in via Tenente Mariano Amendola, le strade si sono trasformate in fiumi e a valle è stato trasportato di tutto, anche rifiuti.