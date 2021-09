Forte maltempo in Sicilia e Calabria: Palermo, Vibo Valentia e Reggio le province più colpite

4 Settembre 2021 09:48

Dalla notte l’ondata di maltempo si è abbattuta su Calabria e Sicilia, provocando disagi e allagamenti

Un’ondata di forte maltempo sta interessando il Sud Italia a partire da questa notte: l’enorme sistema temporalesco esteso centinaia di km ha raggiunto in particolare Calabria e Sicilia, dove in molte aree si registrano allagamenti e disagi. Tra le più colpita la città di Palermo, che si è svegliata con un forte temporale.

Un tratto della strada statale 188 Dir/C “Centro Occidentale Sicula” è temporaneamente bloccata a causa di un albero caduto sul piano viabile all’altezza del km 22, a Corleone, in provincia di Palermo. Sul posto è presente il personale Anas per la gestione dell’evento in piena sicurezza e per consentire la rimozione dell’arbusto e la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.

Al momento di registrano picchi di 34 mm a Cinisi (PA), 31 a Bagheria (PA), 29 mm a Palermo, 26 mm a Vibo Valentia, 19 mm a Reggio Calabria.