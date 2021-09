28 Settembre 2021 18:09

Maltempo in Calabria: per allagamento chiusa al traffico la Nsa 572, in corso le operazioni per il ripristino della viabilità

A causa di un allagamento avvenuto a seguito delle piogge in corso, la NSA 572 ‘ Di Monte Cucco e Monte Pecoraro’, è provvisoriamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – al km 33,800, all’altezza del territorio comunale di Spadola, in provincia di Vibo Valentia. Le squadre Anas sono sul posto per la pulizia della carreggiata su cui si sono riversati fango, rami e detriti e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni in loco.

Foto di repertorio