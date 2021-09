Maltempo, i bollettini della Protezione Civile: domani allerta gialla in Calabria e Sicilia

5 Settembre 2021 19:44

Maltempo, i bollettini della Protezione Civile: domani allerta gialla per temporali in Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia

Periodo di maltempo al Sud dopo giornate di intenso caldo. Per domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino con l’allerta gialla per temporali in Calabria, Sicilia, Puglia e Basilicata. Di seguito il bollettino integrale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un’allerta gialla per la giornata di domani lunedì 6 settembre, per Calabria, Basilicata, Puglia centro–meridionale e Sicilia orientale.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 6 settembre 2021

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori meridionali di Basilicata e Puglia, sulla Calabria e sui settori orientali della Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Basilicata e su Puglia centrale, Sicilia centrale, settori alpini centro-occidentali e sul Trentino, con quantitativi cumulati deboli.

nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo.

nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale.

localmente forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale. Mari: nessun fenomeno significativo.

Il bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 7 settembre 2021

Precipitazioni:

– da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria centro-meridionale, Puglia meridionale e Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– isolate, a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria, sulla Basilicata meridionale e sui settori alpini centro-occidentali, con quantitativi cumulati deboli.

nessun fenomeno significativo. Temperature: nessun fenomeno significativo.

nessun fenomeno significativo. Venti: localmente forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale e della Sicilia.

localmente forti nord-orientali sui settori ionici della Calabria centro-meridionale e della Sicilia. Mari: localmente molto mosso lo Ionio meridionale.