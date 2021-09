Pallacanestro Viola e Malavenda Cafè annunciano la sponsorship per la stagione 2021-2022

15 Settembre 2021 15:33

Malavenda Cafè e Malalbergo nuovi sponsor della Pallacanestro Viola per la stagione sportiva 2021-2022

Pallacanestro Viola, Malavenda Cafè e Malalbergo comunicano la sponsorship per la stagione sportiva 2021-2022. Il Malavenda Cafè in Via Zecca a Reggio Calabria è un bistrot caratteristico con tante sedie gialle, un luogo dall’atmosfera accogliente e contemporanea.

Il Bistrot Malavenda è diventato col tempo un punto di riferimento per la città, crocevia di artisti e musicisti, mix di convivialità e proposte food ricercate. Dalla colazione all’aperitivo, la famiglia del Malavenda cafè aspetta chi ricerca gusto e attenzione ai particolari in un luogo suggestivo. Situato nello stesso edificio tra via Zecca e via Giulia il Malalbergo è una struttura recettiva che offre un differente mood di ospitalità.

In un design minimale dall’eleganza contemporanea, con un’accurata attenzione all’arte grafica e un sottile richiamo agli assolati terrazzi reggini con il Malalbergo si può scegliere di vivere l’esperienza di condivisione della stanza con altri viaggiatori, vivendo nel mood di curiosità e avventura o vivere l’esperienza di affidarsi alle camere e Suite che sanno coniugare la flessibilità di un B&B con il comfort e i servizi di un hotel di lusso.