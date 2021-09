Mafia: decapitata famiglia di Mazzarino, ramificazioni anche nel milanese

24 Settembre 2021 07:04

Palermo, 24 set. (Adnkronos) – Blitz antimafia nel Nisseno. I carabinieri, coordinati dalla Dda della Procura di Caltanissetta, hanno decapitato la famiglia mafiosa di Mazzarino con ramificazioni sull’interno territorio nazionale e, in particolare nell’area milanese. Nel corso dell’indagine, durata quattro anni, a carico del clan Sanfilippo riconducibile alla Stidda, sono stati raccolti numerosi elementi circa i reati di associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsioni (consumate e tentate), delitti in materia di armi e di sostanze stupefacenti, aggravati dal metodo mafioso. I particolari dell’operazione denominata ‘Chimera’, saranno resi noti durante una conferenza stampa, in programma alle 10.30 al Comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta.