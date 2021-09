Corigliano Rossano, madre trova marijuana nella camera del figlio: chiama i carabinieri e lo fa arrestare

27 Settembre 2021 17:26

Una madre di Corigliano Rossano trova della marijuana nascosta nella camera del figlio: la donna chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Episodio, per certi versi, curioso quello accaduto nella giornata odierna a Corigliano Rossano. Una madre ha trovato della droga nella camera del figlio e non ha esitato a contattare i carabinieri. La signora ha spiegato di aver trovato una busta nascosta dietro la testata del letto del figlio, con all’interno della droga. I militari sono giunti sul posto e hanno aspettato che il ragazzo rientrasse a casa per procedere alla perquisizione della sua stanza: dietro la testata del letto è stata rinvenuta una busta con 35 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata, il 21enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini dello spaccio dai carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro.