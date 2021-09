“LOL: chi ride è fuori”, il cast della seconda stagione: i nomi dei primi comici, presenti anche degli sportivi?

9 Settembre 2021 15:26

Il cast della seconda stagione di “LOL: chi ride è fuori” inizia a prendere forma: contattati i primi comici, sul web scatta il toto nomi

“Caro Fedez, siamo lieti di averti ancora con noi al timone di LOL. Quest’anno abbiamo fatto l’impossibile: riunire insieme le 10 persone più divertenti d’Italia ma soprattutto le uniche che non ti hanno ancora querelato.

Lo staff di Amazon”.

Nelle ultime ore il rapper Fedez ha postato questo messaggio su Instagram, confermando che la seconda stagione di “LOL: chi ride è fuori” si farà. Del resto, visto il grande successo di pubblico che ha avuto il programma mandato in onda su Amazon Prime, non poteva che essere altrimenti. Fedez sarà nuovamente al timone, molto probabilmente insieme a Mara Maionchi che questa volta si aspetta di avere un ruolo più intraprendente. Il grande successo del programma è legato però al cast che nella seconda edizione dovrà rivaleggiare con l’alto livello dei comici della prima edizione.

Il format del programma

Il programma è fresco e leggero, promette tanto divertimento e qualche ora di relax con dei veri e propri professionisti della risata che però… non dovranno ridere. Il nome del programma funge da monito “chi ride è fuori”, o meglio, chi ride una volta viene ammonito, chi ride due volte viene eliminato. A controllare risate appena accennate, sorrisi nascosti e smorfie abbozzate ci saranno le telecamere della control room gestita dai giudici Fedez e Mara Maionchi che fungerà anche da salottino per gli eliminati. L’obiettivo dei 10 comici rinchiusi nella struttura è quello di far ridere e dunque eliminare gli avversari: ne resterà soltanto uno che, in qualità di vincitore, potrà donare 100.000 euro in beneficenza. Sono ammesse battute, stand up comedy, gag improvvisate sul palco, scherzi di gruppo, barzellette, doppi sensi, no sense e qualsiasi strumento utile a generare una risata negli avversari.

Le indiscrezioni nuovo cast e le ipotesi del web

Il cast della passata edizione è stato molto variegato, gli autori hanno cercato di attingere da diverse fonti: dai grandi nomi della comicità come Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus e Katia Follesa; passando per i più social Frank Matano e i The Jackal (Ciro e Fru); fino agli stand up comedian Michela Giraud e Luca Ravenna. Ripetersi non sarà facile. Per questo motivo cresce sempre di più il desiderio di sapere chi farà parte del cast della seconda stagione. Il settimanale ‘Chi’ ha svelato i primi nomi dei comici contattati: Claudio Bisio e il Mago Forest. Angelo Duro invece avrebbe declinato l’offerta. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini non tutto il cast sarà composto da comici: sarebbe stato contattato, ad esempio, anche Antonio Cassano. Dal web invece sono circolati alcuni dei nomi che il pubblico vorrebbe vedere nella seconda edizione di LOL: da Paola Cortellesi a Fabio De Luigi, passando per Checco Zalone, Virginia Raffaele e il duo de ‘Le Coliche‘.