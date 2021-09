Logistica, Sic Europe: in 2020 ricavi salgono a 14,4 mln con utile a 931 mila

15 Settembre 2021 16:24

Roma, 15 set(Adnkronos) – Sic Europe ha chiuso il 2020 con ricavi pari a 14,413 milioni di euro, con un aumento significativo rispetto all’anno precedente, quando erano stati di 13,882 mln. L’Ebitda si attesta a 1,098 milioni rispetto agli 1,196 milioni del 2019. Il risultato netto al 31 dicembre 2020 è pari a 931 mila euro rispetto al milione e 172mila euro dell’anno passato. La posizione finanziaria netta si attesta quindi a tre milioni 200mila euro. Lo rende noto la società in un comunicato. L’Assemblea dei soci ha deliberato anche l’aumento di capitale sociale, passato da un milione a un milione e 700mila euro interamente versato. Una decisione volta al rafforzamento dell’azienda stessa in previsione di futuri investimenti.

“Abbiamo dato una forte accelerazione agli investimenti nello sviluppo del nostro business, puntando sulla ecosostenibilità con una flotta sempre più green – spiega il Cavalier Claudio Capriotti, presidente e amministratore unico di Sic Europe – Siamo in procinto di ultimare una grande acquisizione che ci renderà ancora più competitivi e presenti relativamente all’asset della distribuzione. La chiusura del bilancio – continua Capriotti – ha tenuto conto degli standard qualificativi economico-finanziari del sistema Cerved. La società continua nel pro-prio consolidamento con una forte azione di sostenibilità finanziaria con il posizionamento nei principali indici internazionali Esg”.