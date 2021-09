9 Settembre 2021 10:32

Locri in lutto: è morto il ginecologo Domenico Modesto, per circa 40 anni in servizio in ospedale

E’ morto il dottore Domenico Modesto, ginecologo in pensione che che ha lavorato per 40 anni all’ospedale di Locri, facendo nascere centinaia e centinaia di bimbi. Il medico era residente a Siderno ed è ricordato da tutti come una persona sempre sorridente e disponibile.