Ex Reggina, l’Alessandria mette fuori rosa Cosenza e lui si sfoga: “allontanato dallo spogliatoio, stufo del calcio malato”

Francesco Cosenza è stato messo fuori rosa dall’Alessandria. L’ex difensore della Reggina, nativo di Stignano, è stato uno dei protagonisti dell’inaspettata promozione dei grigi in Serie B dopo i playoff, ma a poco più di una settimana dalla chiusura del mercato il club gli ha comunicato che non rientrava più nei piani. Lui è andato su tutte le furie, affidando al profilo Instagram il suo sfogo. Eccolo integralmente.

“Non è semplice spiegare il mix di emozioni che mi scorre tra le vene ma cercherò di farlo perché sono stufo di questo CALCIO MALATO, fatto di pochezza e di superficialità. Dove non c’è più riconoscenza e dove non c’è più spazio per persone, UOMINI ed atleti che davanti mettono sempre il bene del Gruppo e mai il proprio, cercando di essere un esempio dentro e fuori dal campo. Per la prima volta nella vita mi ritrovo però a voler lottare contro chi per l’ennesima volta si permette a volermi sminuire o meglio umiliare, allontanandomi dal mio spogliatoio e dai miei fratelli. soprattutto dopo un miracolo calcistico, sperato e desiderato 46 anni, che è arrivato proprio grazie alla forza del Gruppo alla quale io ho dato tutto me stesso e pure di più. Mi è stato detto a 11 giorni dalla fine del mercato che non c’era più spazio per me in lista. Un posto che io non pretendevo ma che mi sono conquistato con grande sudore e sacrificio sul campo. Quindi a tutti quelli che mi scrivono e che mi chiedono “ma non ti vediamo più Ciccio? Dove sei?” Rispondo che sono Un Fuori Rosa dell’Alessandria e che mi troverete sempre lì alla Michelin a correre e che con grande Orgoglio e con il Petto in fuori lotterò contro chi mi ha Umiliato e contro chi pensa di sminuirmi. Ho le spalle larghe e forti cari miei. Ho 35 anni si, ma la voglia ed il fisico di un ragazzino e sfido chiunque a dire il contrario perché ne parlano i fatti e non le chiacchiere. Attenderò Gennaio senza problemi per una nuova avventura cercando di mantenermi al massimo. AMO IL CALCIO DI UNA VOLTA, FATTO DI STRETTE DI MANO E DI RISPETTO. NON PERMETTETE A NESSUNO DI UCCIDERE I VOSTRI SOGNI“.