Fc Messina, l’analisi di mister Mancuso dopo la sconfitta a Licata: “siamo ripartiti da zero, aspetto rinforzi davanti”

20 Settembre 2021 17:50

Le parole del tecnico dell’Fc Messina Carmelo Mancuso al termine della sconfitta a Licata alla prima di campionato

“La squadra, per il suo attuale potenziale, si sta esprimendo al massimo delle sue possibilità. Bisogna ricordare sempre che si tratta di un gruppo costruito da zero e che i cui giocatori si allenano da nemmeno un mese, alcuni dei quali arrivati alla spicciolata e in corsa”. Commenta così, al termine della sconfitta di Licata, il tecnico dell’Fc Messina Carmelo Mancuso.

“La squadra ha giocato, siamo riusciti ad impostare più volte dal basso e non solo a difenderci, palleggiando molto anche a centrocampo. Non avendo molte opzioni offensive, ovviamente, non potevamo fare più di questo. Nessuno dei giocatori è da rimproverare, hanno giocato tutti bene facendo quello che sapevano fare. Nonostante il goal subito, mi è piaciuta molto la difesa, specialmente se si pensa che la linea difensiva era composta da un 2000, un ’99, un 2001, un 2002 e un 2003. Sono stati bravi a costruire, senza lanciare la palla in avanti per spazzarla. Hanno saputo ripulire l’area con intelligenza permettendo al centrocampo, che mi è piaciuto un po’ meno, di giocare”.

“Il vero problema è stato il reparto offensivo, ma non è un segreto: aspettiamo rinforzi e la società si sta impegnando per trovare qualche giocatore più di peso in avanti, così come qualche giocatore più esperto anche negli altri reparti del campo, perché la necessità è di diventare competitivi velocemente, mentre la squadra così com’è composta adesso ha bisogno di tempo per crescere. Per quanto riguarda Ciccone, non è da colpevolizzare: è un ragazzo che si dà da fare e che ha ampi margini di crescita. Una partita storta capita anche ai campioni”.