13 Settembre 2021 22:32

Libri per bambini, in edicola con il Sole24Ore la collana lampi di genio. Primo volume su Dante Alighieri, in occasione dei 700 anni dalla morte del padre della lingua italiana

Nata nel 2001 da un’idea di Luca Novelli, che ha scritto e illustrato ciascuno dei volumi che la compongono, la Collana Lampi di Genio è la serie di biografie di grandi scienziati pubblicate ormai in più di venti lingue, compreso il giapponese, il cinese, l’arabo il coreano e il turco. Ciascun libro raccoglie le biografie di grandi personaggi, perlopiù scienziati, raccontate in prima persona e in maniera colloquiale, quasi un diario personale, con disegni che commentano e sdrammatizzano, a margine della storia, le diverse situazioni. Ciascun volume si chiude con il pratico Dizionarietto illustrato, per capire e ricordare i termini più complessi. In ogni Lampo il personaggio si presenta e si racconta in prima persona, dall’infanzia alle conquiste dell’età matura, con leggerezza e humour.

Nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – avvenuta, secondo gli storici, nella notte tra il 13 ed il 14 settembre 1321 – la Collana torna in edicola con Il Sole 24 Ore a partire da martedì 14 settembre con il primo volume a lui dedicato dal titolo: “Dante e le infernali scienze”. Sdegnoso, megalomane, geniale, con un naso ingombrante. Dante è conosciuto in tutto il pianeta come autore della Divina Commedia, straordinario viaggio che lo ha portato a visitare l’Inferno, scalare il Monte del Purgatorio e salire in Paradiso. Sommo poeta per definizione, è il padre della lingua degli italiani. È stato ambasciatore, perseguitato politico, condannato al rogo e iscritto alla Corporazione dei Medici e Speziali. Qui, in prima persona, racconta la sua vita e le sue vere avventure in un mondo dove il soprannaturale era nel pane di tutti i giorni.

Il secondo volume, in edicola dal 21 settembre, è dedicato al genio di Leonardo: “Leonardo e la penna che disegna il futuro”. Un nome che unisce arte e scienza: pittore, architetto, ingegnere, filosofo e ricercatore. Era un mito già nel suo tempo. Ma fu anche accusato di stregoneria e molti suoi contemporanei lo considerarono una specie di Mago Merlino al servizio di nobili e potenti. Fu un grande inventore e ideò molti oggetti che furono realizzati solo secoli dopo, dalle lenti a contatto al carro armato. Il terzo volume, in edicola dal 28 settembre, si intitola “Einstein e le macchine del tempo”. Proprio lui racconta cos’ha fatto di bello nella vita. Parla della sua passione per la fisica, il violino, la pace, del lavoro all’ufficio brevetti e della teoria della relatività. E poi ancora il nazismo e la fuga negli Stati Uniti, dove continua a studiare, insegnare e lottare per un mondo senza guerra. Non ha brevettato anche la macchina del tempo, ma ha messo le basi per riuscire a costruirla. La Collana dei Lampi di Genio riproposta dal Sole 24 Ore si chiude con “Marie Curie e i segreti atomici svelati”, in edicola dal 5 ottobre. È una ragazza strepitosa la Marie Curie che si racconta in questo libro: intelligente, testarda, appassionata. Lascia la sua amata Polonia per andare a studiare a Parigi dove incontra Pierre, l’amore della sua vita. Insieme a lui fa una scoperta scientifica straordinaria: la radioattività. Per Marie è solo l’inizio, vincerà due Premi Nobel e diventerà la scienziata più famosa della storia. L’atomo e il mondo, la pace e la guerra non saranno più gli stessi dopo le ricerche iniziate da lei.

Dalla collana sono nati spettacoli teatrali per ragazzi e la serie televisiva prodotta da Rai Educational Lampi di Genio in TV, scritta e condotta dallo stesso Novelli, e trasmessa su Rai 3.

Ogni volume resterà in edicola per un mese a partire dalla data d’uscita. I libri sono acquistabili singolarmente in edicola a 7,90€ (oltre al prezzo del quotidiano) e su Shopping24. E’ possibile anche acquistare la collana completa scontata del 15% a 26,80€ su Shopping24.