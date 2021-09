Liberty Lines aumenta le corse per le isole Eolie e prolunga il collegamento Lampedusa-Linosa

29 Settembre 2021 16:48

Aggiunte nuove partenze da Milazzo dal 29 settembre al 15 ottobre, la linea fra le isole Pelagie estesa fino al 9 ottobre

Liberty Lines migliora l’offerta di collegamenti marittimi verso le isole minori siciliane: nonostante lo scorso 16 settembre sia entrato in vigore l’orario invernale, infatti, la compagnia da oggi fino al 15 ottobre aumenta le corse da Milazzo per le isole Eolie e contemporaneamente prolunga la linea fra Lampedusa e Linosa, alle Pelagie, fino al 9 ottobre. Con queste linee straordinarie si viene incontro alle esigenze espresse da residenti e operatori turistici, che stanno vivendo una stagione particolarmente lunga. Le nuove corse, autorizzate dall’assessorato ai Trasporti della Regione Sicilia nell’ambito della convenzione in atto con la compagnia, sono le seguenti:

ISOLE EOLIE – Dal 29 settembre al 15 ottobre 2021

Tutti i giorni

Milazzo – Partenza 10.30 Vulcano – Arrivo 11.20 Vulcano – P 11.25 Lipari – A 11.35 Lipari – P 11.40 Salina – A 12.05 Salina – P 12.10 Panarea – A 12.40 Panarea – P 12.45 Ginostra – A 13.10 Ginostra – P 13.15 Stromboli – A 13.25 Stromboli – P 13.30 Milazzo – A 14.30

Giovedì e sabato

Milazzo – Partenza 15.30 Lipari – Arrivo 16.20 Lipari – P 16.25 Panarea – A 16.50 Panarea – P 16.55 Stromboli – A 17.25 Stromboli – P 17.30 Ginostra – A 17.40 Ginostra – P 17.45 Panarea – A 18.05 Panarea – P 18.10 Salina – A 18.35 Salina – P 18.40 Lipari – A 19.05 Lipari – P 19.15 Vulcano – A 19.25 Vulcano – P 19.30 Milazzo – A 20.15

ISOLE PELAGIE – Fino a sabato 9 ottobre

Tutti i giorni, escluso lunedì