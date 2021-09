Cento volte Hamilton! Il fenomeno della Mercedes trionfa in tripla cifra a Sochi: Sainz porta la Ferrari sul podio [CLASSIFICA]

26 Settembre 2021 15:47

Lewis Hamilton vince per la 100ª volta in carriera in Formula 1: il campione della Mercedes precede Verstappen e la Ferrari di Carlos Sainz sul podio si Sochi

Era solo questione di tempo, di un po’ di fortuna da ritrovare e di un rivale che quest’anno gli sta dando tanto filo da torcere. Ma la centesima vittoria in carriera di Lewis Hamilton sarebbe arrivata, prima o poi. L’assist è arrivato direttamente dalla Red Bull che ha optato per il cambio di power unit che ha costretto Verstappen a partire ultimo. Lewis ci ha messo del suo in qualifica partendo dalla 4ª posizione, ma in gara è tutta un’altra storia. Quanto conta davvero, Hamilton sente l’odore del sangue, come uno squalo. L’acqua che scende su Sochi sotto forma di gocce di pioggia, una costante nel weekend, regala un finale di gara thriller in cui si consuma il dramma sportivo di Lando Norris. Il giovane pilota della McLaren guida la gara, vede Hamilton attaccato alle sue spalle negli specchietti, sente la pressione, risponde duramente nei team radio e vede la macchina slittare. Un lungo nel momento decisivo (finirà 7°) e strada spianaata per la Mercedes di Hamilton che sfreccia fino al traguardo. Sono 100 vittorie in carriera, la tripla cifra che rende ancor più leggendaria la carriera del fenomeno britannico. Al secondo posto un pazzesco Max Verstappen che ha limitato benissimo i danni, rimontando dalla coda della griglia. Terzo posto per Carlos Sainz che si regala il podio con la Ferrari.

La classifica piloti di Formula 1

Lewis Hamilton 246.5 Max Verstappen 244.5 Valtteri Bottas 151 Lando Norris 139 Sergio Perez 120 Carlos Sainz 112.5 Charles Leclerc 104 Daniel Ricciardo 95 Pierre Gasly 66 Fernando Alonso 58 Esteban Ocon 45 Sebastian Vettel 35 Lance Stroll 24 Yuki Tsunoda 18 George Russell 16 Nicholas Latifi 7 Kimi Raikkonen 6 Antonio Giovinazzi 1 Mick Schumacher 0 Nikita Mazepin 0

La classifica costruttori di Formula 1