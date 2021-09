Lega: Fontana, ‘non esistono due Leghe, scelte condivise con segretario’

20 Settembre 2021 21:29

Milano, 20 set. (Adnkronos) – ‘Credo che non esistano due Leghe, io non me ne sono proprio accorto. Tutte le scelte che facciamo, tutte le decisioni che prendiamo sono assolutamente condivise col nostro segretario”. Lo afferma a Rai Radio1, ospite di Zapping, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla presenza di linee contrapposte all’interno del Carroccio.