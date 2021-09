22 Settembre 2021 21:10

Meteo, le temperature massime di oggi: picchi di +32°C in Sicilia, +28° a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria

La giornata di oggi, mercoledì 22 settembre 2021, è stata in prevalenza asciutta e soleggiata in Italia. Per quanto riguarda le temperature, si registra un calo rispetto ai giorni precedenti. Oggi abbiamo avuto picchi di +32°C in Sicilia, +28° a Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, mercoledì 22 settembre 2021, in alcune località italiane: