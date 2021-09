Meteo, le temperature massime di oggi: punte di +32°C in Calabria e +30°C in Sicilia

26 Settembre 2021 21:15

Meteo: ecco le temperature massime registrate domenica 26 settembre in alcune località italiane. Punte di +32°C in Calabria e +30°C in Sicilia

Ancora una giornata di caldo al Sud, in particolare in Calabria e Sicilia con punte di +32°C e +30°C. Bisognerà attendere la prossima settimana per una circolazione più instabile e più fresca.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, domenica 26 settembre 2021, in alcune località italiane: