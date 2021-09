Le temperature massime di oggi: picchi di +39°C in Calabria e +37°C in Sicilia

18 Settembre 2021 20:44

Meteo: ecco le temperature massime registrate sabato 18 settembre in alcune località italiane. Picchi di +39°C in Calabria e +37°C in Sicilia

Giornata calda in Calabria e Sicilia in questo sabato di metà settembre. Temperature in aumento e sopra la media al Centro/Sud con picchi di +39°C a Lentini e +37°C a Feroleto della Chiesa, nell’Area Metropolitana di Reggio.

Di seguito, le temperature massime registrate oggi, sabato 18 settembre 2021, in alcune località italiane: