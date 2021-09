Le Ricette di StrettoWeb – Zucchine lunghe ripiene

16 Settembre 2021 18:07

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle zucchine lunghe ripiene

Contorno ricco e sfizioso la zucchina lunga ripiena, detta anche “cucuzza longa chjina”, può essere farcita, cucinata in umido oppure al forno ed è squisita nelle minestre. Il classico ripieno di carne tritata, uova sode e formaggio con cui solitamente viene riempita è sostituito in questa variante da una farcitura tipicamente calabrese di pangrattato insaporito con pomodori secchi tritati, dadini di caciocavallo silano DOP e ‘nduja di Spilinga DOP.

Difficoltà: media

Preparazione: 25 minuti

Cottura: 25 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

2 zucchine lunghe verdi

Pangrattato q.b.

70 gr. pomodori secchi tritati

70 gr. di caciocavallo silano DOP

60 gr. di parmigiano grattugiato

Origano

1 uovo

40 gr. di ‘nduja di Spilinga DOP

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Tagliate le zucchine in tranci, svuotateli all’interno con l’aiuto di un coltellino ed eliminate la buccia sottile. Sbollentateli in acqua salata per 5-7 minuti e nel frattempo iniziate a preparare il composto per farcirli versando in una ciotola il pangrattato inumidito, i pomodori secchi tritati, i cubetti di provola silana, il parmigiano grattugiato, l’origano ed i quadretti di ‘nduja. Condite il tutto con un filo d’olio ed aggiungete 1 uovo per amalgamare bene gli ingredienti. Appena i tranci saranno freddi riempiteli col composto ottenuto e per sigillarli bene passateli in padella con un filo d’olio caldo da entrambi i lati. Infornateli a 180 gradi per 10-15 minuti e serviteli caldi o tiepidi.

Conservazione

Le zucchine lunghe ripiene si conservano in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici delle zucchine lunghe

Ortaggi dal colore verde chiaro consumati in particolare al Sud durante i mesi estivi le zucchine lunghe, chiamate anche “zucchine serpente”, possono raggiungere un metro di lunghezza e si prestano a varie preparazioni. Frutti di una cucurbitacea molto diffusa in Sicilia ed in Calabria questi ortaggi leggeri e digeribili sono da sempre utilizzati in minestre o primi come la pasta con zucchine e tenerume, un piatto povero in cui alle zucchine si aggiungono le foglie ed i germogli teneri della pianta, i pomodori maturi e la cipolla. L’abitudine di utilizzare la pianta oltre al frutto viene dalla cultura contadina ma ha origini remote perché già 7 mila anni i Fenici coltivavano la zucchina lunga proprio per il suo largo impiego in cucina. Verdura centrale nella dieta mediterranea la zucchina è da sempre apprezzata per le qualità diuretiche ed il basso apporto calorico oltre che per il contenuto di potassio, acido folico e vitamine C ed E.

Consiglio della zia

La zucchina lunga con patate al forno è un altro contorno semplice da preparare: si tagliano a cubetti la zucchina, a cui è stata tolta la buccia, le patate, i pomodori e la cipolla. Si condiscono con olio, sale, pepe e basilico e si infornano a 180 gradi per un’ora mescolando un paio di volte durante la cottura.