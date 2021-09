Le Ricette di StrettoWeb – Spezzatino di pollo in salsa piccante

23 Settembre 2021 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dello spezzatino di pollo in salsa piccante

Lo spezzatino di pollo in salsa piccante è un secondo piatto dai sapori forti e decisi che si realizza con teneri bocconcini di pollo, aglio, pomodoro, tanto peperoncino e prezzemolo tritato. Facile e veloce da preparare questo secondo piatto di carne è un’idea sfiziosa per sostituire il tradizionale petto di pollo.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 30 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

800 gr. di petto di pollo

400 gr. di pomodori pelati

Parmigiano grattugiato (facoltativo)

2 spicchi d’aglio

1 ciuffo di prezzemolo

½ bicchiere di vino bianco

Peperoncino rosso fresco

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Iniziate tagliando a cubetti i petti di pollo ed eliminando le eventuali parti di grasso. In un tegame fate rosolare l’aglio con olio extravergine di oliva e versate i bocconcini di pollo cuocendoli a fiamma alta fin quando non saranno colorati, aggiungete un pizzico di sale e sfumateli con mezzo bicchiere di vino bianco. Appena il vino sarà evaporato unite i pelati spezzettati ed il peperoncino e proseguite la cottura per 25 minuti circa. Spolverizzate il prezzemolo tritato e servite subito lo spezzatino di pollo.

Conservazione

Il pollo in salsa piccante si conserva in frigo per 2 giorni.

Curiosità e benefici del pollo

Particolarmente versatile il pollo è fra le carni bianche la più consumata merito di un basso contenuto di grassi e di un ottimo apporto di proteine nobili che la mettono al centro di un’alimentazione equilibrata. Leggera e digeribile è ideale per pietanze nutrienti, povere di calorie ed anche sfiziose e veloci da preparare proprio come lo spezzatino di pollo in salsa piccante.

Consiglio della zia

Accompagnate il sugo dello spezzatino con fette di pane casereccio calabrese.