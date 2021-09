Le Ricette di StrettoWeb – Spaghetti alla pizzaiola

22 Settembre 2021 11:30

Ricetta e tradizione degli spaghetti alla pizzaiola

Gli spaghetti alla pizzaiola sono un piatto semplice ma ricco di gusto che racchiude i classici sapori del Sud. Gli ingredienti con cui è realizzata la ricetta sono infatti i pomodori, la cipolla rossa di Tropea IGP, la mozzarella, l’origano ed il basilico ma il piatto acquista un sapore particolare con l’aggiunta dei capperi e di qualche filetto di acciuga sott’olio.

Difficoltà: facile

Preparazione: 10 minuti

Cottura: 20 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

360 gr. di spaghetti

1 mozzarella

400 gr. di pomodori pelati

1 cipolla rossa di Tropea IGP

Capperi sotto sale

Origano e basilico

Alici sott’olio

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Affettate finemente la cipolla e fatela rosolare in padella con un filo d’olio. Unite i pelati spezzettati, il sale, il pepe, l’origano e le alici sminuzzate e fate cuocere il sugo per 15 minuti. Mentre cuociono gli spaghetti tagliate finemente la mozzarella, scolate la pasta al dente e conditela col sugo aggiungendo i capperi dissalati e la mozzarella che a contatto con la pasta calda si scioglierà subito. Completate il piatto col basilico fresco.

Conservazione

Gli spaghetti alla pizzaiola si consumano subito.

Curiosità e benefici di questo piatto

Gli spaghetti alla pizzaiola traggono ispirazione dalla “carne alla pizzaiola”, un piatto povero nato a Napoli e molto diffuso al Sud: per ottenere una ricetta saporita non erano necessari pezzi pregiati di carne e questo, infatti, risolveva il problema della sua scarsità o bassa qualità. Nei quartieri disagiati si usava infatti cucinarla con un condimento di pomodoro, aglio ed origano, lo stesso utilizzato per la squisita pizza marinara da cui il nome “pizzaiola”.

Consiglio della zia

La pasta alla pizzaiola al forno si prepara cuocendo la pasta al dente, versandola in una teglia da forno ed aggiungendo il sugo di pomodoro, la mozzarella a cubetti, l’origano ed il parmigiano grattugiato. Si inforna quindi a 180 gradi per 10 minuti circa.