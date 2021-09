Le Ricette di StrettoWeb – Insalata di merluzzo

14 Settembre 2021 11:04

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dell’insalata di merluzzo

Piatto unico leggero e gustoso l’insalata di merluzzo si realizza facilmente utilizzando sia il pesce fresco che quello congelato. Appartenente al 1° gruppo fondamentale di alimenti il merluzzo è un cibo ricco di proteine ad alto valore biologico, di minerali come ferro, zinco e iodio e di acidi grassi omega-3, il cui contenuto è però inferiore a quello del pesce azzurro e del salmone. Alimento magro e poco calorico questo pesce si adatta perfettamente a qualunque regime nutrizionale.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

8 tranci di merluzzo congelato (600 gr.)

Cipolle rosse di Tropea IGP

Pomodorini pachino

Capperi sotto sale

Olive verdi

1 ciuffo di prezzemolo

Peperoncino rosso fresco

1 spicchio d’aglio

Sale ed olio extravergine di oliva

Preparazione

Cuocete i tranci di merluzzo in forno a 190 gradi per 25 minuti ed al termine lasciateli raffreddare. Nel frattempo, realizzate un condimento con capperi tritati, olive denocciolate e tritate, prezzemolo ed aglio tritati, aggiungete anche l’olio ed il peperoncino ed amalgamate tutto. In una ciotola capiente versate i pomodorini tagliati a metà, le olive denocciolate, i capperi dissalati e la cipolla affettata ad anelli. Unite il pesce tagliato a tocchetti ed insaporitelo col condimento. Servite l’insalata di merluzzo tiepida o fredda.

Conservazione

Questo piatto si conserva in frigo per un giorno.

Curiosità e benefici del merluzzo Atlantico

Assente nel Mediterraneo il merluzzo “Atlantico” o “Nordico” può raggiungere il metro di lunghezza e vive in branchi nelle acque fredde e profonde dell’Oceano Atlantico Settentrionale avvicinandosi alle coste soltanto nel periodo riproduttivo. Considerato in passato un pesce povero vista la facilità con cui veniva catturato nei paesi di origine, oggi viene pescato utilizzando grandi imbarcazioni e sistemi sofisticati che minano l’ecosostenibilità della pesca. Negli ultimi decenni, infatti, la popolazione del merluzzo Atlantico è diminuita notevolmente tanto da essere inclusa nella “lista rossa a rischio di estinzione” quale specie “vulnerabile”. Il merluzzo non rientra fra i pesci “azzurri” e neanche fra quelli “bianchi” ma è un alimento dietetico per eccellenza apprezzato sia in ambito sportivo che nei regimi alimentari dimagranti. Ingrediente centrale della nostra cucina tradizionale il “merluzzo essiccato” è prodotto ed esportato in tutto il mondo dalla Norvegia ed in Calabria, dove viene sapientemente lavorato, si gusta in mille modi, fra cui lo squisito “Stocco alla ghiotta” uno dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali Calabresi.

Consiglio della zia

Arricchite l’insalata di merluzzo con rucola e carote.