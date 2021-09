Le Ricette di StrettoWeb – Granita al limone Sfusato di Favazzina

8 Settembre 2021 11:30

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione della granita al limone Sfusato di Favazzina

Prezioso agrume raccolto a Favazzina il limone Sfusato è stato, insieme al vino, una delle principali fonti dell’economia di questo piccolo borgo della Costa Viola situato esattamente a metà strada fra Scilla e Bagnara. Proprio come il bergamotto, il peperoncino o la cipolla rossa di Tropea IGP i limoni di Favazzina sono uno di quei simboli della Calabria capace di rappresentarla egregiamente con un colore brillante ed un aroma che sicuramente non ha eguali! Se la buccia dello Sfusato è particolarmente ricca di olii essenziali e preziosa nella produzione del famoso “limoncello” utilizzato molto anche in pasticceria, il succo è impiegato con successo nelle squisite granite al limone, esattamente come quella che stiamo per preparare!

Difficoltà: molto facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 10 minuti + 4 ore di freezer

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

500 ml di succo di limone Sfusato

500 ml di acqua

250 gr. di zucchero

Foglie di menta

Preparazione

Portate ad ebollizione l’acqua in una pentola e versate lo zucchero, appena sarà sciolto fate raffreddare lo sciroppo ottenuto e nel frattempo tagliate i limoni e spremeteli bene prima di filtrare il succo. Mescolate quindi il succo allo sciroppo e versate il composto in 2 vaschette da riporre in freezer. Dopo 2 ore, mescolate il composto e sistemate nuovamente le vaschette in freezer per un paio d’ore. Aromatizzate la granita con foglie di menta fresca.

Conservazione

La granita al limone si conserva in freezer per diversi giorni.

Curiosità e benefici del limone Sfusato di Favazzina

Frutto dal gusto aspro e deciso il limone è originario dell’Asia Orientale e la sua diffusione nel Mediterraneo avvenne intorno all’anno mille con gli Arabi. Protagonista assoluto della cucina del Sud Italia questo agrume col suo profumo avvolgente è uno dei simboli della Calabria: non stiamo parlando però del limone che si coltiva ovunque ma di una eccezionale qualità raccolta unicamente a Favazzina, piccola frazione di Scilla circondata da montagne che precipitano sul mare conosciuta anche per le squisite granite al limone! Lo Sfusato di Favazzina, ricco di succo anche quando non è ancora maturo, è il risultato del faticoso lavoro dei contadini che aiutati da un clima adatto e dalle pure acque montane hanno creato, in assenza di terreni pianeggianti, le terrazze per la coltivazione dei limoni e dell’uva “zibibbo”. Con lo scopo di custodire e valorizzare questa eccellenza calabrese è nata di recente la Comunità Slow Food per la tutela del limone Sfusato di Favazzina.

Consiglio della zia

Il limoncello realizzato con i limoni Sfusato è uno dei liquori calabresi più buoni!