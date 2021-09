Le Ricette di StrettoWeb – Bocconcini di vitello con le verdure

13 Settembre 2021 18:03

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione dei bocconcini di vitello con le verdure

Questa ricetta, realizzata con teneri cubetti di vitello, racchiude in un unico piatto un secondo ed un contorno a base di verdure. La morbidezza della carne, merito della lenta cottura in un sugo squisito di pomodoro e verdure, rende il piatto davvero speciale!

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 1 ora e 40 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: medio

INGREDIENTI

480 gr. di polpa di vitello (tagliata a cubetti dal macellaio)

70 gr. di farina

1 peperone rosso ed 1 giallo

½ cipolla

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

3 zucchine verdi

½ bicchiere di vino bianco

1 rametto di basilico

Olio extravergine di oliva, sale e pepe

Preparazione

Tritate la cipolla e fatela dorare in padella, unite i bocconcini di carne infarinati e fateli rosolare bene su tutti i lati mescolando spesso. Lasciate cuocere la carne per dieci minuti circa e poi sfumatela col vino bianco a fiamma alta. Abbassate il fuoco ed aggiungete le verdure tagliate a dadini, un bicchiere di acqua tiepida ed il concentrato di pomodoro. Salate e proseguite la cottura a fiamma bassa per 1 ora e 30 minuti circa. Completate il piatto con foglie di basilico fresco e servitelo subito.

Conservazione

I bocconcini di carne alle verdure si conservano in frigo per 1-2 giorni.

Curiosità e benefici della carne di vitello

Alimento valido per l’elevato contenuto di proteine ad alto valore biologico la carne di vitello racchiude anche minerali essenziali per il buon funzionamento del metabolismo e la vitamina B12, fondamentale per il sistema nervoso. Nonostante contenga, come altri prodotti animali, quantità più o meno importanti di grassi saturi se consumata con la frequenza di due-tre porzioni settimanali in un regime dietetico equilibrato non arreca alcun danno alla salute. Accostata ai peperoni ed alle zucchine ricchi di proprietà antiossidanti e depurative acquista un sapore eccezionale.

Consiglio della zia

Accompagnate i bocconcini di vitello con le verdure con fette di pane casereccio tostato.