Le Ricette di StrettoWeb – Alici alla marinara

20 Settembre 2021 18:00

Le ricette di StrettoWeb: ricetta e tradizione delle alici alla marinara

Le alici alla marinara sono una ricetta semplice e saporita della cucina tradizionale che racchiude nei suoi pochissimi ingredienti i tipici sapori calabresi. Sano e dal basso costo il pesce azzurro ricco di acidi grassi omega-3 protegge il cuore e le arterie ed è un alimento centrale nella Dieta Mediterranea.

Difficoltà: facile

Preparazione: 15 minuti

Cottura: 10 minuti

Porzioni: 4 persone

Costo: basso

INGREDIENTI

700 gr. di alici già pulite

1 spicchio d’aglio

Aceto di vino rosso

Origano e peperoncino secchi

Olio extravergine di oliva e sale

Preparazione

Lavate le alici ed asciugatele con cura. Fate rosolare uno spicchio d’aglio in padella con un filo d’olio ed unite le alici facendole dorare per qualche minuto da entrambi i lati girandole delicatamente. Aggiungete un pizzico di sale e qualche goccia di aceto, completate con origano e peperoncino e servitele subito.

Conservazione

Le alici alla marinara si conservano in frigo 1-2 giorni.

Curiosità e benefici delle alici

Pesci piccoli ma con una grande funzione nell’alimentazione le acciughe sono chiamate anche “alici” soprattutto in Calabria ed in Sicilia dal nome di una salsa antica detta “hallex”. Se 100 gr. di alici apportano soltanto 130 calorie, se il loro contenuto di proteine nobili e minerali è elevato e lo è anche quello degli acidi grassi omega-3 preziosi nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, è evidente il ruolo che hanno in un’alimentazione sana accostata sempre più spesso alla Dieta Mediterranea. Nel 2010 l’UNESCO ha inserito questo modello nutrizionale, costituito principalmente da olio di oliva, cereali, frutta secca e fresca, verdure, pesce, legumi, latticini, uova e poca carne accompagnati dal vino e tante spezie, fra i prestigiosi patrimoni culturali immateriali dell’umanità. Al vertice della piramide alimentare, fra gli alimenti da consumare con moderazione, ci sono le carni rosse, in particolare quelle lavorate come gli affettati ed i salumi e soprattutto i dolci. Ma la Dieta Mediterranea, dal greco “diaita” o “stile di vita”, ha in Calabria alcune delle sue radici più profonde, infatti, lo stile di vita mediterraneo non è un semplice elenco di alimenti ma un insieme di competenze, conoscenze e tradizioni, fra cui la coltura, la raccolta, la pesca, la conservazione e la trasformazione del cibo che hanno caratterizzato le civiltà che per millenni hanno abitato la Calabria. La prima ricerca scientifica che ha studiato il rapporto fra Dieta Mediterranea, condizioni ottimali di salute e longevità è merito dello scienziato americano Ancel Keys che negli anni ’50 ha osservato una bassa incidenza di infarti in alcuni paesi della Calabria caratterizzati da un basso consumo di carne rossa dall’alto contenuto di grassi saturi.

Consiglio della zia

Una variante sfiziosa sono le alici marinate piccanti, filetti di alici marinati in frigo per un’ora in olio e limone con aglio e peperoncino fresco.