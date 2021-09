Crotone-Reggina 1-1, le pagelle di StrettoWeb: Cionek giganteggia, Gala-gol ci prende gusto

11 Settembre 2021 20:55

E’ terminata la sfida dello Scida tra Crotone e Reggina: le pagelle amaranto del derby realizzate dalla nostra redazione

Un gol per tempo e un punto a testa. La Reggina strappa un pari a Crotone ma assapora anche la possibile vittoria. Sofferenza, campo pesante, intensità, e poi c’è Gala-gol che la mette dentro in mezzo a una selva di persone. Una perla, anche se un po’ casuale, di Benali regala l’1-1 definitivo. Le pagelle della nostra redazione.

Micai 6.5 – Nel primo tempo salva miracolosamente da due passi, per il resto non ha grosso lavoro. Nessuna colpa sul gol.

Lakicevic 6.5 – Gara di sostanza, in cui il compito di spingere viene meno per via dell’atteggiamento avversario. Contiene bene, ma è limitato.

Cionek 7.5 – Il migliore. Un muro. Si riscatta dopo qualche blackout contro la Ternana e torna a ripetersi dopo il Monza. Perfetto in marcatura, nell’anticipo e nella lettura di ogni situazione difficile.

Stavropoulos 6.5 – Meno appariscente del compagno, ma anche per lui partita non semplice. Promosso.

Di Chiara 6 – Vale lo stesso discorso di Lakicevic. Meno spinta del solito.

Ricci 6 – Altra partita da “vorrei ma non posso”. Non osa mai, eppure le potenzialità non mancano. Ancora rimandato. Mezzo voto in più per l’assist a Galabinov sul gol.

Hetemaj 6 – Qualche appoggio errato e qualche verticalizzazione non precisa, ma non gli si chiede l’eleganza di Pirlo. Gara sufficiente.

Crisetig 5.5 – Non proprio brillante. Un palleggiatore come lui paga il campo pesante, l’aggressività ospite e la (quasi consueta) ammonizione che lo condiziona.

Bellomo 6 – Nel primo tempo è tra i pochi a creare un po’ di scompiglio sul suo lato, mettendo tanti palloni in mezzo. Più “nascosto” nella ripresa. Partita sufficiente.

Galabinov 7 – Gala-gol colpisce ancora, questa volta con la sua specialità. Lotta in mezzo alla giungla e ci mette la testa, poi nella ripresa le prende tutte lui.

Montalto 6 – Gioco sporco, tanto movimento, lavoro spalle alla porta e tante sportellate. E’ la classica partita del centravanti d’area in un pomeriggio piovoso e dal campo pesante. Amanti del calcio romantico ne abbiamo?

dal 62′ Laribi 6 – Ingresso così così, davanti non è molto pungente. Discorso già fatto per Ricci.

dal 73′ Bianchi sv –

dal 73′ Cortinovis sv –

dall’84’ Tumminello sv –

dall’84’ Liotti sv –