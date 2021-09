Acr Messina-Palermo 1-1, le pagelle di StrettoWeb: Balde? No, Oba Oba Martins!

4 Settembre 2021 19:47

E’ appena terminato il derby tra Acr Messina e Palermo, giocato eccezionalmente a Vibo Valentia: voti e pagelle della nostra redazione

Seconda partita, secondo pareggio. L’Acr Messina fa 1-1 nel derby contro il Palermo, pregustando – anche questa volta – la possibile vittoria. L’imprendibile Balde, migliore in campo, manda infatti avanti i suoi a ridosso dell’intervallo, ma Soleri trova il pari in avvio di ripresa, non prima che Floriano fallisse l’1-1 dal dischetto. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

Lewandowsky 6.5 – Sul rigore prega e gli va bene per la seconda volta di fila, poi risponde presente quando chiamato in causa, anche quando respinge la conclusione di Luperini, ma non può nulla sul tap-in di Soleri.

Morelli 6 – Fa il suo senza infamia né lode.

Celic 6 – Deve fare a sportellate e gli riesce bene, in una partita ricca di aggressività e intensità.

Carillo 5 – Provoca il fallo da rigore (anche se forse un po’ generoso) poi fallito da Floriano e ha più di un’amnesia nella ripresa. Insufficiente.

Sarzi Puttini 6 – Bene in entrambe le fasi, come il compagno dall’altra fascia.

Di Stefano 6 – Fa il suo, ma si mangia un rigore in movimento ad inizio gara. Forse non si era saziato abbastanza a pranzo…

Fofana 6 – Fa il diesel, ma alla lunga non demerita. C’è da far legna e non si tira indietro.

Damian 6 – Meno legna e più tecnica, per lui. E’, ovviamente, tra coloro che provano a mettere il pallone a terra e a ragionare.

Simonetti 6 – Partita sufficiente, oggi ha meno possibilità di rendersi pericoloso per via dell’avversario e dell’andamento della gara.

Adorante 6 – Anche oggi partita sporca, di sponda e spalle alle porta. Meno appariscente di Balde, ma è il suo ruolo e sono quelle le sue caratteristiche.

Balde 7 – Quale Balde, oggi al Luigi Razza c’era Oba Oba Martins! Pressing, intensità, corsa. Fa tutto. E come il nigeriano si fionda in mischia e batte il portiere. Migliore in campo.

dal’ 56 Fazzi 6 – Mette corsa e un po’ di energia nella seconda parte, quando le squadre sono lunghe.

dal 71′ Busatto 5.5 – Fallisce da due passi il vantaggio nel finale.

dal 75′ Matese sv –

dal 75′ Mikulic sv –